Desporto Benfica confirma à CMVM Bruno Lage até final da época Por

O Benfica confirmou que Bruno Lage será o seu treinador até final da temporada. Até aqui técnico interino, Lage passa a treinador principal definitivo da equipa benfiquista. A confirmação foi dada pelos encarnados em nota oficial enviada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que Bruno Miguel Silva do Nascimento assume, a título definitivo, as funções de treinador da equipa principal de futebol”, explica o Benfica em nota enviada ao regulador do mercado de capitais.

Bruno Lage rendeu Rui Vitória de forma interina, após a saída do anterior técnico.

Até ao momento, Lage soma duas vitórias em outros tantos jogos.