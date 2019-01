Benfica Benfica cita Sérgio Conceição para criticar FC Porto Por

Encarnados recorrem à ironia para comentar o episódio que envolveu o treinador de guarda-redes do FC Porto. Na newsletter desta segunda-feira, citam Sérgio Conceição, que após a vitória diante do Benfica afirmara que “já se está a passar o limite do respeito pelas pessoas”.

O Benfica aproveitou a newsletter desta segunda-feira para falar sobre o clima que se vive no futebol português e comentou a tentativa de agressão a adeptos do Sporting por parte de um treinador adjunto portista.

As águias recuperam declarações de Sérgio Conceição, quando o treinador dos azuis e brancos disse que “o futebol português está a ficar insuportável, já se está a passar o limite do respeito pelas pessoas”.

As águias salientam no texto que publicam no seu site oficial que “a festa do futebol que se tentou fazer no Minho já estava irremediavelmente comprometida pelo desastre das arbitragens”, mas “ver um treinador agredir adeptos é sinal que, de facto, ‘o futebol português está a ficar insuportável, já se está a passar o limite do respeito pelas pessoas'”, referem, lembrando declarações de Sérgio Conceição na antevisão à final da Taça da Liga.

O Benfica aproveita para falar do próximo jogo das águias contra o Boavista, mas no horizonte está também o duplo embate com o Sporting (campeonato e Taça de Portugal).

“Esperamos que seja um óptimo cartaz de promoção do futebol e do fair-play”, deseja o clube da Luz.