Benfica “Benfica? Bom filho a casa torna”, diz Jorge Jesus Por

Jorge Jesus concedeu uma entrevista ao jornal A Bola onde falou da possibilidade de voltar ao Benfica. O técnico não fecha a porta ao regresso, mas sublinha que não foi abordado pelos encarnados.

Questionado pelas declarações de Luís Filipe Vieira, em entrevista à TVI, Jorge Jesus comentou um eventual regresso ao Benfica, sublinhando a amizade que mantém com o líder encarnado.

“Primeiro o Benfica tem treinador e tenho de respeitar o treinador do Benfica. Segundo, o Benfica nunca falou comigo para eu regressar a Portugal. Nunca! Terceiro, foram seis anos no Benfica. Tenho uma amizade muito forte com gente do Benfica, principalmente com o presidente Luís Filipe Vieira, mas isso não dá para pensarmos que só por esse motivo vou regressar ao Benfica”, afirmou.

Jorge Jesus salientou que “o presente é o Al-Hilal”, onde tem contrato “de um ano com outro de opção”, mas, confrontado com o ditado que ‘não se deve voltar onde se foi feliz’, respondeu na mesma moeda.

“Também se pode dizer ao contrário e usar aquele ditado que diz ‘bom filho a casa torna’. Na verdade, foi o que fiz no Benfica que me projetou no mundo. Toda a gente me conhece como ‘coach’ do Benfica… Sou conhecido no mundo graças ao Benfica”.

Noutro âmbito, o técnico português revelou ter ficado “muito surpreendido com a detenção de Bruno de Carvalho” e saber que o Ministério Público o quer ouvir.

“Vamos ver. Vou aguardar”, referiu.

Jorge Jesus confessou ainda que fala “imenso” com Lopetegui e que foi “o primeiro treinador a falar com ele” quando foi despedido do Real Madrid.

Recentemente, recorde-se, o treinador admitiu que iria regressar ao futebol português.