Desporto Benfica bate Vitória de Guimarães e adia decisão do título Por

Golos de Chiquinho e Seferovic decidem partida e adiam festa do FC Porto

O Benfica venceu hoje o Vitória de Guimarães, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e evitou que o FC Porto fizesse já a festa do título de campeão ‘no sofá’.

Os golos de Chiquinho (37 minutos) e Seferovic (87) acabaram por resolver as contas de um jogo insípido e mais condizente com o tempo de pré-época que se costuma viver por esta altura do que com a fase das decisões no campeonato.

O triunfo dos ‘encarnados’ foi algo ingrato para os ‘vimaranenses’, que dominaram a primeira parte e desperdiçaram diversas ocasiões de golo.

Com este resultado, o Benfica garante o segundo lugar, que dará acesso às pré-eliminatórias da Champions.

Já o Vitória fica praticamente fora da luta pela Liga Europa.