Benfica bate Boavista na estreia de Nélson Veríssimo

O Benfica regressou às vitórias na I Liga derrotando esta noite o Boavista, por 3-1, no Estádio da Luz, em jogo para a contar para a 30.ª jornada da prova.

André Almeida (aos 13 minutos), Pizzi (31) e Gabriel (42) marcaram para as águias, com Gustavo Dulanto a reduzir para as panteras (aos 64 minutos).

Nélson Veríssimo, o treinador interino do Benfica após a saída de Bruno Lage, estreou-se assim com uma vitória, reduzindo a desvantagem para o líder FC Porto – recebe amanhã o Belenenses SAD – a três pontos.