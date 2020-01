Benfica assina com Julian Weigl até 2024 e estipula cláusula de 100 ME

O Benfica confirmou hoje, através de comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o futebolista alemão Julian Weigl realizou com sucesso os exames médicos e que celebrou um contrato com o clube válido até 2024.

“A Benfica SAD informa que o jogador Julian Weigl realizou exames médicos com sucesso e celebrou com esta Sociedade um contrato de trabalho desportivo que vigora até 30 de junho de 2024, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros”, pode ler-se no texto enviado à CMVM.

Na sequência do acordo com o Borussia Dortmund, a SAD ‘encarnada’ confirmou, ainda, a efetivação da aquisição da totalidade dos direitos de Julian Weigl pelo montante de 20 milhões de euros.