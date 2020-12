Desporto Benfica-Arsenal e SC Braga-AS Roma, dita sorteio da Liga Europa Por

O Benfica vai defrontar os ingleses do Arsenal e o SC Braga terá pela frente a Roma de Paulo Fonseca nos 16 avos de final da Liga Europa, ditou o sorteio realizado nesta segunda-feira na sede da UEFA.

Os ‘gunners’ de Londres venceram o Grupo B da Liga Europa e seguem em 15.º lugar na Premier League, contando nas suas fileiras com jogadores bem conhecidos do futebol nacional como são os casos de Cédric e David Luiz.

Já os minhotos terão pela frente a Roma, que venceu o Grupo A da Liga Europa, e é treinada pelo português Paulo Fonseca e segue na sexta posição na Serie A italiana.

A Roma terá no começo de janeiro entre a sua estrutura Tiago Pinto, português que tem desempenhado as funções de diretor geral do Benfica.

Na Liga Europa, Benfica e SC Braga, já sabiam que poderiam enfrentar um dos ‘tubarões’ desta edição da competição, uma vez que não eram cabeças de série, depois de terem terminado a fase de grupos na segunda posição dos seus agrupamentos.

Os jogos da primeira mão vão ser disputados pelo Benfica na Luz e pelo SC Braga no Municipal bracarense, sendo que a decisão da eliminatória será no reduto dos adversários.

Ainda em relação ao sorteio, o Tottenham, de José Mourinho, vai defrontar o Wolfsberger AC da Áustria e o Manchester United de Bruno Fernandes terá pela frente a Real Sociedade, de Espanha.

Já o Shakhtar, de Luís Castro, vai defrontar o Maccabi Tel Aviv de Israel, ao passo que o Olympiacos, de Pedro Martins, medirá forças contra os holandeses do PSV.