Benfica apresentou 32 jogadores, mas foi Jonas quem mais ‘brilhou’

O Benfica apresentou hoje os 32 futebolistas que vão compor o plantel que vai atacar a temporada 2019/20, numa cerimónia em que todas as atenções acabaram por recair em Jonas, que na terça-feira anunciou o final de carreira.

No Estádio da Luz, antes do encontro de preparação com os belgas do Anderlecht, os jogadores benfiquistas foram entrando um a um no relvado, encaminhando-se para o palanque que se encontrava no centro do terreno de jogo.

Fejsa, o reforço Raúl de Tomás, Seferovic, Pizzi, Samaris, Rafa ou o técnico Bruno Lage foram dos mais aplaudidos pelos adeptos, mas a maior ovação ficou reservada para Jonas, o último dos elementos a mostrar-se aos presentes, envergando a camisola ’10’.

O presidente ‘encarnado’, Luís Filipe Vieira, presenteou o brasileiro com um troféu em forma de águia, e Jonas retribuiu o gesto, oferecendo também ele uma placa ao líder benfiquista, antes de ambos selarem o momento com um abraço e visivelmente emocionados.

De resto, Jonas vai assinalar a despedida dos relvados integrado no ‘onze’ que vai iniciar a partida com o Anderlecht, formando dupla de ataque com o espanhol Raúl de Tomás.

Zlobin, Salvio, Ferro, Jardel, Grimaldo, Florentino, Gabriel, Caio Lucas e Taarabt compõem a equipa titular.

Antes, foram apresentados todos os 32 jogadores que iniciaram os trabalhos de pré-temporada do campeão nacional, entre os quais os reforços Caio Lucas (ex-Al-Ain), Raúl de Tomás (ex-Real Madrid), Chiquinho (ex-Moreirense) e Jhonder Cádiz (ex-Vitória de Setúbal).

Os jovens Nuno Tavares, Nuno Santos, João Ferreira, Tiago Dantas, Pedro Álvaro e David Tavares foram as outras ‘caras’ novas de uma equipa que terá o primeiro encontro oficial da época em 04 de agosto, diante do rival Sporting, para a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Algarve.

Até lá, a equipa do Benfica terá cinco jogos de preparação, o primeiro dos quais hoje, frente ao Anderlecht, a partir das 20:30, no Estádio da Luz.

No sábado, a equipa campeã nacional joga em Coimbra, perante a Académica, antes de partir, na próxima segunda-feira, para uma digressão aos Estados Unidos, onde competirá na International Champions Cup (ICC).

Na ICC, defrontará os mexicanos do Chivas, em 20 de julho (21:00 em Lisboa), em Santa Clara, com a Fiorentina em 24 (01:00 de 25 de julho em Lisboa), em Harrison, e com o AC Milan em 28 (20:00 em Lisboa), em Foxborough.