Desporto Benfica aplica primeira derrota ao Sporting no campeonato Por

O Benfica derrotou o Sporting por 4-3, neste sábado, no Estádio do Luz, no sempre palpitante dérbi eterno da capital portuguesa, e aplicou o primeiro desaire neste campeonato ao campeão nacional.

O jogo foi emotivo e com muitos golos, com a equipa de Jorge Jesus, a dado momento, a vencer por 3-0, valendo os golos de Seferovic (12′), Pizzi (29′) e Lucas Veríssimo (37′). Só que Pedro Gonçalves ainda reduziu para 3-1 nos descontos do primeiro tempo.

Nos segundos 45 minutos, o suíço Seferovic fez o 4-1, de penálti, aos 49′, mas o leão voltou a reentrar na decisão da partida por Nuno Santos, que fez o 4-2, aos 63 minutos. O 4-3 apareceu aos 77′ por Pedro Gonçalves na transformação de uma grande penalidade.

Até final, a emoção rondou ambas as balizas, com a incerteza no resultado a pairar até ao apito final do árbitro Tiago Martins mas não se voltaram a balançar as redes.

Com este resultado, o Benfica chega aos 73 pontos, enquanto que o Sporting continua com 82 na classificação da I Liga portuguesa.