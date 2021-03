Economia Bênção do padre não impede nova derrota nas audiências para Cristina Ferreira Por

A estreia de ‘All Together Now’, o programa de talentos da TVI com 100 jurados, não impediu a SIC de ganhar a guerra de audiências na noite de domingo, com a estação de Paço de Arcos a registar mesmo o melhor resultado nos últimos quatro anos.

Com 23,2 por cento de ‘share’, contra 17,5 por cento da TVI e 9,5 por cento da RTP1, a SIC atingiu o valor mais alto desde o dia 9 de março de 2020 e o melhor resultado num domingo desde 25 de dezembro de 2016.

O resultado das audiências era aguardado com expetativa depois de Cristina Ferreira lançar a mais recente aposta da TVI, o ‘All Together Now’. Na estreia, a apresentadora e diretora da estação pediu a benção do padre residente do programa, mas nem isso travou o melhor resultado da atual temporada de ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’.

O programa conduzido por Ricardo Araújo Pereira, que tem liderado desde a estreia (há 40 edições), atingiu ontem os 28 por cento de ‘share’, sendo seguido por mais de 1,6 milhões de telespetadores. Já o episódio final da novela ‘Terra Brava’, também na SIC, foi o segundo programa mais visto de ontem, com mais de milhar e meio de telespetadores.