Benfica Belo momento de fair-play na final de futsal entre Benfica e Sporting Por

O Benfica sagrou-se este domingo campeão nacional de futsal ao bater o Sporting, por 4-3, no quinto jogo da final, disputado no Pavilhão da Luz.

Depois de 40 minutos discutidos a alta intensidade, os jogadores protagonizaram um belo momento de fair-play, com guarda de honra de ambas as partes.

Assim que as emoções acalmaram, o plantel do novo campeão nacional aplaudiu todos os jogadores do Sporting, quando estes se preparavam para receber a medalha de vencidos. João Matos, capitão dos ‘leões’, foi o primeiro a subir e recebeu, um a um, o restantes companheiros.

Entregues as medalhas, os atletas do Sporting receberam com guarda de honra os novos campeões nacionais, num belo gesto de desportivismo que uniu jogadores e equipas técnicas dos dois clubes.

O Benfica conquistou o seu oitavo título de campeão, o primeiro desde 2014/2015, e travou a série de três campeonatos do Sporting, numa época em que os ‘leões’ se sagraram campeões europeus e venceram ainda a Taça de Portugal.

Veja a imagem.