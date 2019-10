Motores Bell vence Peugeot Rally Cup Ibérica na Catalunha mas Berdomás garante o troféu Por

Ruiari Bell foi o vencedor da quinta prova da Peugeot Rally Cup Ibérica, que integrou o Rali de Espanha Catalunha, que também consagrou Daniel Berdomás como campeão da competição organizada pela Peugeot de Espanha e de Portugal.

Depois de uma luta cerrada com os segundos classificados – Josep Bassas e Acel Coronado – Ruiari Bell e Darren Garrod impuseram-se neste evento, sendo que os melhores portugueses foram Carlos Fernandes e Nuno Mota Ribeiro.

Fernandes ainda esboçou um ataque a Bassas, que terminou a quase um minuto de Bell, mas o piloto das Canárias defendeu-se com ‘unhas e dentes’ e segurou o segundo posto por apenas um segundo (!).

No final Fernandes mostrava-se satisfeito embora com pena de não ter podido ficar à frente do seu rival: “Foi, de facto, por um segundo que não terminámos no segundo lugar, posição que até seria perfeitamente alcançável, pois até fui o mais rápido nesta ultima especial, mesmo tendo deixado o carro ir abaixo num gancho, ficando parado uns quantos segundos”.

Mas a maior festa acabou por ser a feita por Daniel Berdomás e David Rivero, que confirmaram a conquista virtual do título, tendo para isso bastado a sexta posição conseguida nesta prova.

A segunda e última secção competitiva da prova catalã viu Carlos Fernandes subir ao terceito posto, distando 10 segundos do primeiro posto, sendo que Pedro Antunes e Mário Castro brilharam na quarta especial ao serem os mais rápidos, melhorando o tempo que tinham feito na passagem matinal por aquele troço.

O piloto de Torres Vedras voltaria a fazer o mesmo na especial seguinte, onde Ruiari Bell assumiu o comando da competição, mas seriam Ricardo Costa e Sérgio Rocha a conquistar a posição de terceira melhor dupla portuguesa na prova, com o quarto posto, tirando partido dos problemas de motor sentidos por Paulo Antunes, que permitiram também aos espanhóis Delbin Garcia e Cândido Carrera ascenderem à quinta posição final.

Após esta prova Daniel Berdomás soma 103,43 pontos, já não podendo ser apanhado pelos até aqui seus principais adversários ao título na jornada que falta para se completar a presente temporada, em Madrid, onde apenas estarão 30 pontos em discussão (nota: 25 referentes a uma vitória e mais 5 a dividir proporcionalmente aos vencedores das Especiais). Ali a discussão será pelo 2º lugar da copa, numa batalha a travar entre Josep Bassas (67,71 pontos), Ruairi Bell (65,00) e Carlos Fernandes (63,54).