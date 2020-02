Desporto Belenenses SAD regressa aos triunfos e afasta-se da zona de despromoção Por

O Belenenses SAD voltou hoje aos triunfos na I Liga, ao bater fora o Boavista, por 2-1, num jogo da 21.ª jornada em que fez da agressividade defensiva e ofensiva uma das suas principais armas.

A equipa lisboeta havia perdido os dois últimos jogos para o campeonato e tinha 18 pontos, mas saiu do Bessa com os três pontos, graças aos golos de Danny Henriques, aos 10 minutos, e Licá, aos 57.

O Boavista, que vinha de uma série de três vitórias consecutivas, caiu do oitavo para o nono posto, com 28 pontos, e marcou apenas aos 86 e através de um autogolo de Ruben Lima.

Os visitantes começaram bem e rapidamente controlaram o jogo, tendo para tal usado uma agressividade com a qual o Boavista se deu mal e que é, de resto, uma característica fundamental do jogo ‘axadrezado’.

Show, aos sete minutos, criou a primeira situação de perigo e deu o mote para o golo que Danny Henriques marcou aos 10, na sequência de um canto, tendo surgido isolado ao segundo poste para finalizar.

A pressão alta que o Belenenses SAD exerceu foi um problema para o Boavista, que sentiu grandes dificuldades para sair do seu meio-campo, atacar e aproximar-se da baliza de André Moreira. Mesmo no decisivo capítulo dos duelos individuais, em que o Boavista costuma a ser muito forte, a balança pendeu para o lado da equipa orientada por Petit.

Cassierra teve tudo para fazer o 2-0 aos 37 minutos: ‘roubou’ a bola a Neris, correu com ela, isolou-se e rematou para fora, quando também podia ter servido Silvestre Varela.

O melhor que o Boavista conseguiu antes do intervalo foi um remate forte de Yusupha, aos 41 minutos, mas um pouco sobre a baliza, numa primeira parte que o Belenenses SAD dominou quase por completo e em que foi sempre muito mais perigoso.

O Boavista esteve melhor na segunda parte e procurou, e por vezes conseguiu-o, aumentar a sua intensidade defensiva e ser mais desenvolto nas transições ofensivas, o que obrigou o Belenenses a recuar para proteger a sua baliza e a vantagem.

Aos 57 minutos, Nilton trabalhou bem no corredor esquerdo, deixou para trás alguns adversários, cruzou, e Licá, à vontade, aumentou para 2-0, pondo a nu as muitas fragilidades defensivas que o Boavista exibiu neste jogo e que lhe saíram caro.

O segundo cartão amarelo mostrado ao central Danny Henriques, quando ainda restava um quarto de hora para o fim, foi uma oportunidade que a equipa de Daniel Ramos procurou aproveitar, pois a equipa passou a ter mais bola e jogar mais perto da baliza contrária

Nessa altura já o avançado Cassiano e o médio Bueno haviam substituído o central Ricardo Costa e o médio defensivo Obiora, respetivamente, tendo pouco depois Mateus entrado para o lugar de Ackah, mas nem assim o Boavista conseguiu incomodar seriamente André Moreira.

O melhor que os ‘axadrezados’ conseguiram foi reduzir a desvantagem aos 86 minutos, na sequência de um canto e graças a um autogolo de Ruben Lima, uma vez que a equipa continuou desinspirada, trapalhona e ansiosa, ao passo que o Belenenses, mesmo em inferioridade numérica, mostrou-se mais esclarecido.

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.

Boavista – Belenenses, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Danny, 10 minutos

0-2, Licá, 57

1-2, Ruben Lima, 85 (na própria baliza)

Equipas:

Boavista: Helton Leite, Fabiano Leismann, Ricardo Costa (Cassiano, 46), Neris, Obiora (Bueno, 63), Carraça, Ackah (Mateus, 77), Marlon, Heriberto, Paulinho e Yusupha.

(Suplentes: Bracali, Lucas Tagliapietra, Mateus, Bueno, Stojiljkovic, Cassiano e Idris).

Treinador: Daniel Ramos.

Belenenses: André Moreira, Phete, Danny, Akas Chima, Tiago Esgaio, Show, André Santos (Pina, 90+1), Nilton (Ruben Lima, 75), Varela, Licá (Matias, 86) e Cassierra.

(Suplentes: Koffi, Chano, Ruben Lima, Dieguinho, Luís Silva e Matias).

Treinador: Petit.

Árbitro: Vítor Ferreira (A.F. Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danny Henriques (25 e 75) e Ackah (67). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Danny Henriques (75).

Assistência: 16.900 espetadores.