Belenenses procura o quinto lugar na Madeira

O Belenenses procura hoje igualar os minhotos Vitória de Guimarães e Moreirense no quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Nacional da Madeira, em jogo da 17.ª jornada da competição.

Os lisboetas, sétimo classificados com 25 pontos, vão tentar manter-se na luta pelos lugares que dão acesso às competições europeias frente a uma formação madeirense que segue num tranquilo 10.º lugar e que vem de uma derrota no terreno do FC Porto (3-1).

O lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, que soma nove pontos, recebe o Tondela, 12.º com 18, e procura o primeiro triunfo desde que o técnico Tiago Fernandes assumiu o controlo da equipa, após a saída de Daniel Ramos. Os flavienses não vencem desde a quinta ronda.

Rio Ave e Vitória de Setúbal encerram a primeira volta do campeonato, à 20:00, num encontro entre duas equipas que atravessam uma crise de resultados. Os vila-condenses, 10.ºs com 19 pontos, contam oito jogos sem vencer no campeonato, enquanto os setubalenses, 13.ºs com 18, não vencem há cinco.

O FC Porto vai terminar a primeira volta da I Liga na frente, com cinco pontos de vantagem sobre o Benfica, que segue no segundo posto.

Programa e resultados da 17.ª jornada:

– Quinta-feira, 10 jan:

Portimonense – Sporting de Braga, 1-1

– Sexta-feira, 11 jan:

Santa Clara – Benfica, 0-2

Desportivo das Aves – Feirense, 1-1

Vitória de Guimarães – Moreirense, 1-0

– Sábado, 12 jan:

Sporting – FC Porto, 0-0

Boavista – Marítimo, 0-1

– Domingo, 13 jan:

Nacional – Belenenses, 15:00

Desportivo de Chaves – Tondela, 17:30

Rio Ave – Vitória de Setúbal, 20:00