BEI financia em 45 ME três parques eólicos da EDPR em Portugal

O Banco Europeu de Investimento (BEI) financiou com 45 milhões de euros três parques eólicos, em Portugal, da Eólica da Linha, que é integralmente detida pela EDP Renováveis (EDPR), e que tem uma capacidade total de 96 megawatts (MW).

“O Banco Europeu de Investimento anunciou que alocou 45 milhões de euros à Eólica da Linha, integralmente detida pela EDP Renováveis, para três parques eólicos em Portugal”, indicou, em comunicado, a elétrica.

Os três projetos, que têm uma capacidade total de 96 MW, contam ainda com o cofinanciamento do BPI e envolvem 240 postos de trabalho durante a fase de execução.

Os parques, que estão ligados à rede de média tensão, localizam-se na Batalha, distrito de Leiria, Tarouca, em Viseu, e Penacova, no distrito de Coimbra.

O financiamento do BEI irá “ajudar Portugal a cumprir com o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis”, através do qual está previsto que 55 por cento do consumo bruto de eletricidade do país seja gerado a partir de fontes renováveis até 2030.

Adicionalmente, este projeto contribui “para as metas da Comissão Europeia” que visam ter, pelo menos, 32 por cento do consumo final de energia proveniente de fontes renováveis até 2030.

Segundo a EDP, este é o primeiro projeto de energia assinado em Portugal desde a aprovação da nova política de empréstimos para a energia do BEI e dos novos objetivos climáticos.

“O financiamento deste projeto contribui para as prioridades de financiamento do BEI em matérias de energias renováveis e ação climática. O projeto irá gerar eletricidade a partir de fontes renováveis de energia e suporta tanto as metas da União Europeia [UE] como as metas nacionais em termos de energias renováveis”, defendeu, citada no mesmo documento, a vice-presidente do BEI, Emma Navarro.

Para esta responsável, Portugal tem um grande potencial de energias renováveis e o BEI “quer ajudar o país a tornar-se uma referência no setor, através de um financiamento que promova a transição para uma economia de baixo carbono” e, em simultâneo, o aumento do emprego.

“No âmbito da sua estratégia para se posicionar como o banco climático da UE, o BEI tem reafirmado o seu compromisso de aumentar o financiamento para apoiar a ambição da Europa em tornar-se o primeiro continente com neutralidade de carbono até 2050”, acrescentou.

Esta posição foi acompanhada pelo presidente executivo da EDPR, João Manso Neto, que afirmou, em comunicado, que a linha de crédito vai ajudar a empresa a reforçar o seu compromisso em Portugal, o mercado doméstico “e um país que está a fazer um grande esforço na sua transição para um mix energético mais amigo do ambiente”.

Já o presidente executivo do BPI, Pablo Forero, vincou que com este projeto, “o BEI e o banco BPI estão dar um passo em frente no financiamento de projetos ecológicos em Portugal”.