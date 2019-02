BE acusa bastonária dos enfermeiros de exacerbar funções num papel que “não lhe compete”

O líder parlamentar do BE acusou hoje a bastonária da Ordem dos Enfermeiros de ter “exacerbado algumas das suas funções” e de se ter colocado num “papel de negociadora dos sindicatos”, o que “não lhe compete”.

O secretário de Estado Adjunto da Saúde suspendeu relações institucionais com a Ordem dos Enfermeiros na sequência de posições e declarações da bastonária sobre a greve em blocos operatórios, segundo uma nota enviada à agência Lusa pelo gabinete de Francisco Ramos.

“Do nosso ponto de vista, a senhora bastonária [da Ordem dos Enfermeiros] tem exacerbado algumas das suas funções e por vezes coloca-se num papel de negociadora dos sindicatos, algo que claramente não lhe compete”, criticou Pedro Filipe Soares quando questionado sobre esta posição no final da conferência de imprensa de encerramento das jornadas parlamentares do BE, que hoje terminaram em Aveiro.

O líder parlamentar do BE considerou que “nenhum sindicato lhe terá passado procuração para o efeito”.

“Demasiadas vezes, nesta situação em concreto, o papel da senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros não está confinado ao papel de bastonária da Ordem dos Enfermeiros, mas sim por ventura, às vezes, substituindo-se a entidades especificas para negociação sindical que são os sindicatos”, condenou.

Para o BE é evidente que não deve “haver uma negociação sindical com uma Ordem, nem dos enfermeiros, nem de outra qualquer”.

“A Ordem dos Enfermeiros não negocia em vez dos sindicatos e portanto não faz sentido é que a senhora bastonária se coloque no papel de negociadora perante o Governo”, insistiu.

O apelo para este impasse entre governo e enfermeiros é, para o BE, “o mais simples, mas também é o mais profundo”, ou seja, “à sensatez das duas partes”.