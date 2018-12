Justiça BdC volta às redes sociais: “A credibilidade de um drogado alcoólico” Por

Bruno de Carvalho reagiu à acusação de Fernando Mendes, nas redes sociais, depois do ex líder da Juventude Leonina o ter acusado da invasão a Alcochete. “A credibilidade de um drogado alcoólico”, escreveu.

Em entrevista ao Diário de Notícias, publicada este domingo, Fernando Mendes afirmou que Bruno de Carvalho lhe disse para ir à Academia “apertar com os jogadores” e “dar-lhes um puxão de orelhas”.

“Tenho pensado com os meus botões se ele não alterou a data do treino com base nessa conversa (…) mudou-o para terça-feira porque sabia que eu lá ia e calculou que atrás de mim fosse mais gente”, afirmou.

Bruno de Carvalho não mencionou o nome do antigo líder, mas falou na “credibilidade de um drogado alcoólico”.

“A credibilidade de um drogado alcoólico. ‘O que é que eu digo?’ ‘Que foi o Bruno de Carvalho’ ‘Mas a que pergunta eu respondo isso?’ ‘ A qualquer uma! Agora enrola mas é ai outra, e a seguir vamos prós copos'”, pode ler-se.

Recorde-se que Bruno de Carvalho, no interrogatório divulgado pela RTP, assumiu que Fernando Mendes lhe ligou a meio da noite, “embriagado”.