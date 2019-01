BCE mantém taxas de juro e a sua orientação monetária

O Banco Central Europeu (BCE) deixou hoje as suas taxas de juro inalteradas e reiterou que pretende mantê-las no nível atual, que é muito baixo, “pelo menos até ao verão de 2019”.

No comunicado divulgado após o fim da reunião de política monetária realizada em Frankfurt, o BCE indicou que a sua principal taxa de refinanciamento se mantém em 0 por cento, enquanto a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito continua a ser de -0,40 por cento, continuando a cobrar aos bancos por excesso de reservas.

A taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 0,25 por cento.

A entidade disse também que se compromete a “continuar a reinvestir na totalidade” os pagamentos de capital dos títulos de dívida que adquiriu no âmbito do programa de compra de ativos e que, entretanto, vençam “durante um período prolongado após a data em que começará a aumentar as taxas de juro” de forma a “manter condições de liquidez favoráveis e um nível amplo de acomodação monetária”.