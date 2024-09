Economia BCE desce taxas de juro: Saiba qual o impacto para as famílias Por

O Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar hoje uma descida das taxas diretoras. Nos mercados financeiros, nomeadamente na Euribor, a tendência de descida das taxas tem vindo a acontecer desde o final de 2023, e de forma mais acentuada nos últimos dois meses, antecipando a decisão do BCE prevista para hoje.

Nuno Rico, especialista da DECO PROTESTE, considera que: “É esperado que o BCE decida hoje descer as suas taxas diretoras em pelo menos 0,25 pontos percentuais, devido aos valores mais baixos que se verificam ao nível da inflação, o principal objetivo da sua política monetária”.

“Esta decisão não impacta diretamente as famílias que têm crédito à habitação a taxa variável, pois as respetivas taxas são definidas através da Euribor, taxa a que os bancos comerciais emprestam dinheiro entre si, mas acaba por influenciar a evolução das mesmas”.

“A decisão de hoje vem reforçar esta tendência de descida dos juros, que se está a traduzir em poupanças nas prestações dos créditos, à medida que os contratos forem sendo revistos, ao longo dos próximos meses”.

“Nesta descida dos juros, o BCE tem mantido uma atitude prudente, ao contrário do que aconteceu durante a subida, devido ao contexto económico internacional volátil, pretendendo confirmar a estabilização dos valores da inflação e a evolução dos principais indicadores económicos”.

“Mantendo-se o presente contexto, a expectativa da DECO PROteste vai no sentido de poder vir a ocorrer mais uma descida no final de 2024 ou no início do próximo ano”.