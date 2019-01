Bayern soma sétima vitória seguida e repõe diferença para o líder

O Bayern Munique somou hoje a sétima vitória seguida na liga alemã de futebol, na receção ao antepenúltimo Estugarda (4-1), e manteve-se a seis pontos do líder Borussia Dortmund, em encontro da 19.ª jornada.

Com o internacional português Renato Sanches no banco, os bávaros marcaram cedo, aos cinco minutos, pelo médio espanhol Thiago Alcântara, mas o avançado grego Anastasios Donis repôs a igualdade aos 26, com um grande pontapé de fora da área.

O Bayern iria colocar-se novamente em vantagem, aos 55 minutos, graças a um golo de Christian Gentner na própria baliza, cabendo a Goretza aumentar a contagem, aos 71, já depois de Lewandowski ter falhado uma grande penalidade.

Contudo, o avançado polaco redimiu-se a seis minutos do final (84 minutos), através de uma excelente iniciativa individual, e selou o sétimo triunfo consecutivo do conjunto de Munique.

Com este resultado, o hexacampeão germânico repôs os seis pontos de diferença para o líder Borussia Dortmund, que na véspera venceu o Hannover, por 5-1, com um dos golos a ser apontado pelo português Raphael Guerreiro.