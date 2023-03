Nas Notícias Bateram-me no carro. O que posso fazer? Por

Chegar junto do carro e verificar que alguém lhe bateu é capaz de estragar o dia a qualquer automobilista. Se quem deu um toque no seu automóvel deixar um bilhete com contactos, porventura as coisas podem resolver-se da melhor forma e o seu sentimento de tristeza será menor. No entanto se quem lhe bateu no carro nada deixou além dos estragos, então, você vai ficar aborrecido e a fazer contas aos estragos. Saiba o que deve fazer quando batem no carro.

Desde logo, é importante esclarecer que se lhe bateram no carro estacionado não poderá recorrer ao chamado Fundo de Garantia Automóvel (FGA). Este apenas é válido para acidentes de viação. E um toque ou embate num carro estacionado não é encarado como um acidente de viação.

O FGA é acionado nos acidentes de viação quando o culpado não é identificado ou não tem seguro. Mas neste caso dos embates em carros estacionados não se considera ter existido um acidente de viação. Por isso, coloque de lado a ideia de recorrer ao FGA.

Fique atento ao local onde o seu carro fica estacionado

Quando a pessoa que bateu no seu carro deixa o contacto, a coisa pode resolver-se a bem rapidamente. Você combina com a outra pessoa e estabelecem o que fazer no que toca à reparação do veículo.

Certifique-se de que os contactos deixados correspondem à pessoa que lhe bateu no carro. Ao ligar, pergunte se a pessoa esteve no local indicado e se bateu no carro da marca X. É que existem pessoas que deixam contactos falsos quando existem testemunhas. Passam por ser condutores civicamente responsáveis quando, na verdade, são enganadores.

Nem sempre o bilhete é verdadeiro

Ser enganado duas vezes acaba por aumentar a sua insatisfação mas deve manter sempre a calma para que as coisas se resolvam.

É importante recolher informação. Existem cafés ou lojas perto? Veja se alguém assistiu ao embate. Entretanto, chame as autoridades para que possam documentar oficialmente os danos causados no seu veículo.

Faça apelos nas redes sociais

Tente recolher informações o mais precisas e concretas possíveis, e seja igualmente direto no seu discurso para com as autoridades. Mostre onde o veículo está estacionado e onde estão os danos. Forneça os seus contactos às autoridades.

Ao mesmo tempo, é importante que tire fotografias para documentar também os danos que tem no seu veículo.

Uma das formas para tentar descobrir alguém que lhe tenha batido no carro é fazer um apelo nas redes sociais. Pergunte se alguém viu ou conhece quem possa ter estado no local. A partilha de informação pode ser-lhe útil para encontrar quem bateu no seu carro.

Uma dica importante quando alguém bate no seu carro quando está estacionado é ter presentes informações a respeito dos veículos que estão nas proximidades. O infrator poderá estar próximo ainda que é uma mera suposição, dado que pode ter abandonado o local.

Bateram no carro num centro comercial. O que posso fazer?

Não raras vezes, os toques e embates em carros acontecem nos parques de estacionamento gratuitos ou não dos centros comerciais. Nesse caso, deve informar-se junto da segurança do espaço a respeito de eventuais indicações que estes possam ter sobre estes casos.

Você sabia, por exemplo, que existem seguros que cobrem danos provocados por embates ocorridos em parques de estacionamento dos centros comerciais? Nesse caso, os automobilistas são encarados como consumidores e a lei protege-os. Desse modo, é importante entrar em contacto com a instituição que gere o centro comercial onde bateram no seu carro.

Procure imagens do veículo que pode ter batido no seu

Se você deixou o carro estacionado num parque de estacionamento a tarefa de descobrir quem bateu no carro pode ser mais facilitada. Pode, através de um processo na justiça, vir a pedir as imagens de videovigilância dos parques de estacionamento que na sua grande maioria já estão equipados com este tipo de tecnologia. Importa reter que apenas serão fornecidas a instâncias oficiais. Ou seja, a entidade que gere o parque de estacionamento não fornece a uma pessoa em nome individual, somente por ordem de um tribunal.

Se as câmaras apanharem o veículo que esteve na origem da infração, pode acionar o seguro para que seja a seguradora a cobrir os danos que lhe foram causados.

O que fazer quando o embate é numa via pública?

Quando o embate ocorre na via pública a tarefa de descobrir quem bateu no seu carro poderá ser mais difícil mas, atualmente, vários são os locais que estão sob vigilância de câmaras. Poderá solicitar através da justiça que esses registos sejam fornecidos para tentar descobrir quem bateu no seu veículo.

Bateram no meu carro. Devo acionar o meu seguro?

Uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas têm quando chegam ao seu veículo e verificam que lhe bateram ou deram um toque é questionar se devem ou não acionar o seu seguro.

É essencial perceber se tem um seguro apenas contra terceiros ou com outro tipo de garantias. Se apenas tiver seguro contra terceiros não irá adiantar de nada acionar o seguro.

Em relação a quem tem o chamado seguro contra todos os riscos, é importante perceber se o valor da reparação é maior do que a franquia que terá de pagar para acionar o seguro.

Se o valor da reparação for menor, não adianta pagar para acionar o seguro pois estará a perder dinheiro, sendo que o seu seguro irá agravar-se no próximo ano.