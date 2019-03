Nas Notícias Bastonária dos Enfermeiros vai acompanhar Costa em périplo da saúde Por

A bastonária dos Enfermeiros foi convidada pelo primeiro-ministro para o acompanhar numa visita a uma unidade de saúde na quarta-feira, inserida no périplo que o Governo está a realizar, confirmou fonte oficial da Ordem.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte oficial da Ordem dos Enfermeiros, que adiantou que a bastonária Ana Rita Cavaco aceitou o convite e irá acompanhar o primeiro-ministro, António Costa, não acrescentando onde será a visita nem outros detalhes.

O convite surgiu depois de a bastonária Ana Rita Cavaco ter escrito ao primeiro-ministro a oferecer-se para o acompanhar na visita a unidades de saúde que o Governo estava a programar e que começou a realizar esta semana.

No início deste ano, as relações entre o Governo e a Ordem dos Enfermeiros foram publicamente postas em causa, depois de o secretário de Estado da Saúde ter anunciado que suspendia relações institucionais com a Ordem, tendo em conta posições assumidas pela bastonária Ana Rita Cavaco a propósito da greve dos enfermeiros em blocos operatórios de hospitais públicos.

Também o primeiro-ministro António Costa chegou publicamente, numa entrevista à SIC, a anunciar que iria apresentar uma queixa na justiça contra a bastonária, alegando que extravasa as suas funções e insinuando que assumia uma postura sindical.