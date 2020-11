Nas Notícias Bastonária critica forma “completamente leviana” como se fala das vacinas Por

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, acusou as autoridades de saúde de falarem de vacinas para a covid-19 de forma “completamente leviana”. “É irresponsável usar a vacina como meio de apontar o caminho”, diz.

Ana Paula Martins teceu fortes críticas, nesta quarta-feira, à forma como as as autoridades de saúde portuguesas abordam a temática das vacinas para a covid-19, destacando o facto de se discutir “de forma leviana” o assunto sem que exista um plano definido.

Numa intervenção durante a Convenção Nacional da Saúde, Ana Paula Martins sustentou que o processo associado a uma descoberta de uma vacina é muito “complexo”.

Nesse sentido, prosseguiu, “é completamente leviano fazer considerações sobre a distribuição da vacina sem saber exatamente quais as primeiras que vão chegar ao mercado, quais as condições de refrigeração para as manter e quais os grupos primários a vacinar”.

“É irresponsável usar a vacina como meio de apontar o caminho”, sustentou Ana Paula Martins, citada pela agência Lusa.

“As várias vacinas, com as suas características, vão exigir uma estratégia nacional que vai levar tempo”.

Para a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, as vacinas “não são uma solução milagrosa da pandemia, apesar de serem um importante desenvolvimento”.

Ana Paula Martins considerou também que deve ser criada uma comissão de peritos com profissionais da área da saúde, desde médicos, à própria indústria farmacêutica, passando pela Direção-Geral da Saúde, o Ministério da Saúde, virologistas e outros clínicos.

Criticando ainda o facto de Portugal ser dos poucos países sem esta comissão, a bastonária defendeu ainda um plano de testes mais alargado, para controlar a pandemia, bem como o uso de medicamentos profiláticos.

A bastonária alertou para o facto de as medidas adotadas pelo Governo, em parceria com as autoridades de saúde, não estarem a resultar no desejado “achatamento da curva”.

Assim, aconselhou alternativas e persistente procura de conhecimento de especialistas.