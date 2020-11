Nas Notícias “Bastaram 25 dias”. Presidente do CDS denuncia contradição no Governo Por

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, apontou o caso das vacinas para a gripe como exemplo das contradições no Governo.

O dirigente centrista lembrou uma promessa da ministra da Saúde, Marta Temido, e colou uma declaração de hoje da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

“Bastaram 25 dias para passarmos do ‘não vão faltar vacinas para a gripe’ de Marta Temido ao ‘algumas pessoas vão ficar sem vacinas, é obvio que sim’ de Graça Freitas”, assinalou o presidente do CDS, no Twitter.

O comentário surge um dia depois do primeiro-ministro, António Costa, ter reconhecido a existência de “deficiência na comunicação”.

“A culpa é do mensageiro”, acrescentou o primeiro-ministro, que há dias tinha garantido ter “confiança redobrada na ministra da Saúde”.

São contradições “todos os dias”, insistiu Francisco Rodrigues dos Santos.

“ O que é obvio é que este Governo falhou, continua falhar e a contradizer-se…todos os dias”, concluiu o dirigente centrista.

