Bas Dost treina com a equipa do Sporting na preparação para Portimonense

O holandês Bas Dost foi hoje reintegrado nos treinos da equipa principal de futebol do Sporting, que prepara a visita ao Portimonense, no domingo, para a terceira jornada da I Liga portuguesa.

O holandês, que na quinta-feira tinha feito apenas trabalho de ginásio, esteve hoje sob as ordens do compatriota Marcel Keizer na Academia de Alcochete, a par do guarda-redes Hugo Cunha, de 17 anos, que voltou a ser chamado à equipa principal.

Dost poderá abandonar o clube nos próximos dias, estando em negociações com o Eintracht Frankfurt, numa transferência que levou a SAD ‘leonina’ a entrar em ‘guerra’ com o avançado, depois de ter sido anunciado um princípio de acordo entre lisboetas e alemães.

Na terça-feira, o holandês foi acusado publicamente pelo Sporting de estar a dificultar a sua transferência para o emblema alemão, com exigências financeiras de última hora, depois de alegadamente ter pedido para sair de Alvalade, no final da última temporada.

Por seu lado, o agente do jogador refuta as acusações e diz que foi o Sporting quem comunicou ao jogador que teria de sair, argumentando que o seu salário era incompatível com as dificuldades financeiras do clube.

O extremo Jovane Cabral “continua em tratamento” e o defesa macedónio Stefan Ristovski voltou a treinar de forma condicionada.

O Sporting tem novo treino no sábado, pelas 10:30, na Academia, antes da conferência de imprensa do treinador, pelas 16:30, como antevisão do duelo de domingo, pelas 18:30, em Portimão.