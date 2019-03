Bas Dost permanece em tratamento no Sporting

O avançado holandês Bas Dost voltou hoje a fazer tratamento à lesão no joelho direito, no regresso da equipa principal de futebol do Sporting aos treinos, dois dias depois da vitória na visita ao Boavista (2-1).

Enquanto Bas Dost, Bruno Gaspar e Rodrigo Battaglia ficaram em tratamento às respetivas lesões, os titulares do jogo frente aos ‘axadrezados’ realizaram trabalho de recuperação no ginásio e os restantes treinaram normalmente, às ordens do treinador holandês Marcel Keizer, segundo informou o clube.

O Sporting, quarto classificado da I Liga, volta a treinar na terça-feira, às 10:30, prosseguindo a preparação para a receção ao Santa Clara, na sexta-feira, para a 26.ª jornada da I Liga.