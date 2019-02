Barcelona vence Valladolid com golo de Messi e cimenta liderança em Espanha

O FC Barcelona venceu hoje em casa o Valladolid por 1-0, em jogo da 24.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e manteve as distâncias na liderança para o Atlético de Madrid, pressionando o rival Real Madrid.

Um golo de grande penalidade do argentino Lionel Messi, aos 43 minutos, deu a vitória aos catalães, que lideram a prova com 54 pontos, mais sete do que o Atlético, que hoje venceu em casa do Rayo Vallecano (1-0), e mais nove do que o Real, que só joga no domingo, na receção ao Girona.

Messi foi incapaz de repetir a ‘dose’ aos 85 minutos, quando desperdiçou novo castigo máximo, num jogo em que o ‘Barça’ foi perdulário, mas não consentiu qualquer remate enquadrado à baliza do alemão Ter Stegen, e no qual o ‘astro’ argentino fez o 22.º golo em ‘La Liga’, em 22 jogos, e o 30.º em 30 jogos em todas as competições.

Com Carles Alena, Vermaelen e Kevin-Prince Boateng num ‘onze’ com algumas poupanças em função da Liga dos Campeões, descansando Luis Suárez, Rakitic e Lenglet, o penálti decidiu o encontro para a equipa de Ernesto Valverde, no primeiro jogo depois da renovação do técnico, que deixou o defesa português Nelson Semedo no banco.

Antes, um golo do francês Antoine Griezmann deu os três pontos ao Atlético de Madrid numa visita sofrida ao campo do Rayo Vallecano, que teve Bebé em campo desde os 57 minutos, com os ‘colchoneros’ a subirem ao segundo posto provisório.

O golo de Griezmann, que foi contestado pela defesa do Rayo junto da arbitragem, acabou por ser a única oportunidade clara de golo para os candidatos ao título, num jogo em que Diego Costa voltou à competição, dois meses e 10 dias depois de sofrer uma lesão no pé esquerdo.

No primeiro jogo do dia, o Celta de Vigo, treinado por Miguel Cardoso, sofreu a oitava derrota com o português ao comando, em 12 jogos, ao ser goleado em casa pelo Levante, por 4-1.

Com este resultado, o conjunto galego manteve-se com 24 pontos, no 16.º posto, enquanto o Levante, que vinha de três jogos sem ganhar e apresentou Ruben Vezo de início, saltou, provisoriamente, para 11.º, com 30.

No domingo, o Real recebe o Girona no primeiro jogo do dia, antes de o Valência receber o Espanyol, o Sevilha visitar o Villarreal, adversário do Sporting na Liga Europa, e o Bétis defrontar o Alavés, num duelo de equipas com aspirações europeias.