Barcelona ganha 3-0 ao Manchester United e passa às meias-finais da ‘Champions’

O FC Barcelona venceu hoje em casa o Manchester United por 3-0, assegurando a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o FC Porto e o Liverpool.

O Manchester United, que na primeira mão tinha sido derrotado por 1-0 no seu estádio pelos catalães, até entrou bem no jogo e Marcus Rashford atirou uma bola à barra, mas rapidamente o Barcelona tomou o controlo da partida e o génio de Messi apareceu aos 16 minutos, num lance individual culminado com um remate indefensável que deu vantagem aos catalães.

Apenas quatro minutos depois, o argentino voltou a desequilibrar e marcou novo golo, num lance com culpas para o guarda-redes do Manchester United David de Gea.

Já na segunda parte, aos 61 minutos, o brasileiro Philippe Coutinho aproveitou um bom passe de Jordi Alba e disparou um ‘míssil’ que fixou o resultado final da partida.

O Barcelona fica agora à espera do desfecho do jogo entre o FC Porto e o Liverpool, que discutem na quarta-feira a passagem à próxima fase da liga ‘milionária’, depois de a turma inglesa ter vencido há uma semana os ‘azuis e brancos’ por 2-0.