Bárbara Guimarães e Manuel Maria Carrilho vão novamente a tribunal

A apresentadora Bárbara Guimarães e o professor universitário Manuel Maria Carrilho vão voltar a defrontar-se em tribunal, numa audiência marcada para 16 de outubro.

Cerca de ano e maio após Carrilho, de 69 anos, ser absolvido, pela segunda vez, das acusações de violência doméstica contra a ex-mulher, um recurso interposto por Bárbara Guimarães,de 47 anos, vai fazer com que o ex-casal se volte a encontrar em tribunal.

A defesa da apresentadora entendeu que existe um erro na transcrição no despacho proferido pela juíza Joana Ferrer, relacionado com um alegado incidente ocorrido a 14 de outubro de 2010.

Bárbara Guimarães foi atirada pelas escadas abaixo pelo ex-marido, ao sair de casa, de acordo com a versão da estrela da SIC.

Carrilho foi ilibado pela juíza, mas um suposto erro na transcrição proporcionou o recurso da apresentadora.

No histórico do ex-ministro consta uma condenação por agressão, injúrias e violência doméstica, de quatro anos e seis meses de prisão com pena suspensa (entre outras sanções), e outra por difamação, pelo qual pagou multa e uma indemnização de 3000 euros a Bárbara Guimarães.