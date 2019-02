Banco Mundial vai financiar projeto de inclusão social em Cabo Verde

O Governo cabo-verdiano e o Banco Mundial assinam hoje, na Praia, o Acordo de Financiamento do Projeto de Inclusão Social que vai apoiar a construção de “um sistema de proteção social eficaz e que promova a inclusão social produtiva”.

Segundo uma nota do executivo cabo-verdiano, o Ministério da Família e Inclusão Social vai concentrar-se em duas estratégias principais: a expansão contínua do Cadastro Social Único (CSU) e a implementação e expansão do Programa de Rendimento Social de Inclusão.

Esta aposta visa a construção de “uma política social forte e que consiga atingir os beneficiários de forma eficiente e eficaz”, prossegue a mesma nota.

A assinatura do Acordo de Financiamento do Projeto de Inclusão Social entre o Governo de Cabo Verde e o Banco Mundial vai realizar-se no Palácio do Governo, na cidade da Praia, numa cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.

Este acordo será rubricado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, e a diretora de operações para Cabo Verde do Banco Mundial, Louise Cord.