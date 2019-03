Banco Mundial vai disponibilizar este ano 870 milhões de euros a Angola

O vice-presidente do Banco Mundial para África, Gafez Ghanem, anunciou hoje, em Luanda, que a instituição vai disponibilizar este ano a Angola quase 1.000 milhões de dólares (870 milhões de euros) em projetos de combate à pobreza.

Ghanem, que falava aos jornalistas depois de ter sido recebido pelo Presidente angolano, João Lourenço, adiantou que o dinheiro servirá para apoiar “três áreas fundamentais” em Angola, como o apoio orçamental, segurança e proteção social e setor das águas.

“Angola um país importante para o Banco Mundial e damos grande valor à nossa parceria com Angola, em especial pelo facto de estar a efetuar reformas importantes. Estamos empenhados no apoio a Angola. Vamos desembolsar quase mil milhões de dólares nos próximos meses para três áreas importantes: apoio orçamental, financiamento do setor da proteção social e também para a área das águas”, afirmou.

O economista turco, que salientou ser a primeira vez que se desloca a Angola, indicou que, no encontro com João Lourenço, ouviu quais as prioridades do Governo de Luanda para o país, manifestando “total disponibilidade” do BM para as apoiar.

“O BM é uma instituição cujo objetivo é combater a pobreza. À medida que discutimos a situação com o Presidente sobre o que podemos fazer para ajudar o desenvolvimento de Angola e reduzir a pobreza, analisamos os setores sociais e os investimentos em que o Presidente está focado na educação, saúde, proteção social, criação de emprego e como criar mais oportunidades para os jovens”, acrescentou.

O responsável do Banco Mundial para África, que iniciou hoje uma visita de trabalho de três dias a Angola, reuniu-se também de manhã com uma delegação dos Ministério das Finanças angolano, para definir os projetos a apoiar pela instituição financeira internacional.

Ghanem vai verificar a evolução da implementação da carteira de projetos financiados por esta instituição de Bretton Woods, a quem Angola pediu, em setembro de 2018, a abertura de uma representação em Luanda, não tendo havido hoje quaisquer comentários sobre a questão.

Durante a estada em Angola, Ghanem vai ter, no final da visita, nova reunião com a equipa económica liderada pelo ministro de Estado e do Desenvolvimento Económico e Social angolano, Manuel Nunes Júnior, que abordará o Programa de Estabilização Macroeconómica e a reforma económica em curso.

O responsável do Banco Mundial terá encontros separados com vários ministros ligados ao desenvolvimento do capital humano e da economia digital, bem como um almoço de trabalho com mulheres líderes dos setores públicos e da sociedade civil para abordar a temática sobre o empoderamento económico e social da mulher em Angola.

Ghanem vai ainda deslocar-se à província do Huambo, onde manterá contactos com membros do governo provincial para se inteirar dos desafios e oportunidades na província, através de reuniões com responsáveis pela execução e beneficiários de projetos financiados pelo BM em áreas como agricultura, água e desenvolvimento local.

Com dupla nacionalidade, egípcia e francesa, Ghanem é vice-presidente do Banco Mundial para a Região de África desde 01 de julho de 2018, sendo especialista em desenvolvimento há mais de três décadas, gerindo atualmente uma carteira regional ativa de mais de 600 projetos orçados em 71.000 milhões de dólares

Antes da sua nomeação como vice-presidente para a região africana, Ghanem desempenhou idênticas funções para a região do Oriente Médio e Norte de África de 2015 a 2018.