Banco Mundial anuncia financiamento de 71,7 ME para acesso à energia em Moçambique

O Banco Mundial anunciou hoje em Maputo um financiamento de 80 milhões de dólares (71,7 milhões de euros) para a expansão de energia elétrica em Moçambique, visando assegurar que todos os moçambicanos tenham acesso a eletricidade até 2030.

O diretor do Banco Mundial em Moçambique, Mark Lundell, afirmou que o financiamento resulta de verbas canalizadas pela sua instituição e pela União Europeia, Noruega e Suécia.

“O Banco Mundial entende que são necessários recursos financeiros significativos para alcançar o acesso universal à energia elétrica”, disse Mark Lundell na cerimónia de assinatura do financiamento em Maputo, capital moçambicana.

Apesar dos progressos alcançados recentemente, apenas 20 por cento dos moçambicanos têm acesso à energia elétrica, um nível abaixo da taxa média da África Austral, que é de 38 por cento.

“Considerando as ambições para alcançar o acesso universal em Moçambique, a implementação da estratégia nacional requer a adoção de múltiplas políticas de eletrificação, incluindo a densificação de áreas já eletrificadas e a expansão da rede nacional para todas as áreas onde isso é economicamente viável”, declarou o diretor do Banco Mundial em Moçambique.

Por seu turno, o ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, Max Tonela, referiu na ocasião que o Governo aborda o acesso energético como fundamental para a melhoria das condições de vida das populações mais pobres.

“A área de infraestruturas é um dos pilares da nossa governação e essa aposta inclui a energia elétrica”, garantiu Max Tonela.