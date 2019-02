Banco do Brasil anuncia lucro de 3,2 mil milhões de euros em 2018

O Banco do Brasil informou hoje que obteve um lucro de 13,5 mil milhões de reais (cerca de 3,2 mil milhões de euros) em 2018, um aumento de 22,2 por cento em relação a 2017.

O banco estatal brasileiro, que tem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, informou que o resultado deve-se à “redução das despesas de provisão de crédito, o aumento das rendas de tarifas, que cresceram acima da inflação e pelo controlo de custos, que desempenharam abaixo da inflação”.

No quarto trimestre do ano passado, o Banco do Brasil obteve um lucro de 3,8 mil milhões de reais (890 milhões de euros), resultado 22,3 por cento maior do que o obtido no mesmo período de 2017 e 19,8 por cento superior aos três meses anteriores.

A carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil cresceu 1,8 por cento ante dezembro de 2017 e encerrou o ano com 697,3 mil milhões de reais (cerca de 163,1 mil milhões de euros).

O banco estatal brasileiro também informou que a taxa de incumprimento, medida por empréstimos não pagos que estão vencidos há mais de 90 dias, continuou em tendência de queda ficando em 2,53 por cento ante o percentual de 3,72 por cento registado em dezembro 2017.

O bom desempenho financeiro do Banco do Brasil somou-se ao balanço de entidades financeiras privadas do país, que já divulgaram seus resultados anuais.

O Itaú Unibanco, a maior instituição financeira privada do Brasil, encerrou o ano passado com um lucro de 24,9 mil milhões de reais (5,8 mil milhões de euros), dado que indica uma subida de 4,2 por cento em relação ao resultado de 2017.

O Banco Bradesco, por sua vez, obteve um lucro de 19 mil milhões de reais (4,5 mil milhões de euros), cifra que indicou um aumento de 30,1 por cento ante 2017.

Já o lucro do Banco Santander Brasil subiu 52,1 por cento na mesma base de comparação, alcançando 12,1 mil milhões de reais (cerca de 2,8 milhões de euros).