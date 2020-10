Economia Banco de Portugal podia ter afastado Ricardo Salgado um ano antes da queda do BES Por

A Comissão de Auditoria Independente (CAI) criada pelo Banco de Portugal (BdP) concluiu que este tinha poder para afastar Ricardo Salgado um ano antes do colpaso do Banco Espírito Santo (BES).

De acordo com o jornal Público, a comissão liderada por João Costa Pinto, criada pelo BdP para avaliar a atuação da própria instituição no caso BES/Grupo Espírito Santo, identificou uma série de insufiências na forma como o BdP acompanhou a situação.

O relatório condenou também as explicações pouco convincentes para as decisões tomadas durante esse período, ainda de acordo com o Público.

O BdP, governado por Carlos Costa, podia ter retirado Ricardo Salgado da presidência executiva do BES um ano antes do banco colapsar, mas recusou-se a fazê-lo alegando que a jurisprudência indicava que esse afastamento só seria possível em caso de condenação.