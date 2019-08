Banco Central brasileiro anuncia primeira venda de dólares desde crise de 2009

O Banco Central (BC) do Brasil anunciou na quarta-feira a venda de dólares à vista, provenientes das suas reservas internacionais, algo que não acontecia desde fevereiro de 2009, altura da crise no país sul-americano.

“Considerando a conjuntura económica atual, a redução na demanda de proteção cambial pelos agentes económicos por meio de swaps cambiais, e o aumento da demanda de liquidez no mercado de câmbio à vista, o Banco Central do Brasil comunica que, para efeito de rolagem da sua carteira de swaps, implementará a oferta de leilões simultâneos de câmbio à vista e de swaps reversos”, declarou a entidade em comunicado.

O BC informou na sua página da internet que, de 21 a 29 de agosto, fará diariamente ofertas simultâneas de 550 milhões de dólares (494 milhões de euros) à vista e de igual montante em contratos de ‘swap’ cambial reverso.

A atuação simultânea visa trocar, por dólares à vista, um total de 3,8 mil milhões de dólares (cerca de 3,45 mil milhões de euros) em ‘swaps’ cambiais tradicionais que expiram em outubro.

‘Swap’ é um contrato que permite a uma das partes prevenir uma evolução negativa do valor de um ativo.

O ‘swap’ cambial reverso, por sua vez, é usado quando há a necessidade de controlar quedas bruscas da moeda norte-americana.

“O Banco Central do Brasil enfatiza que esta atuação não altera sua política cambial, pautada no câmbio flutuante (…), tratando-se do aperfeiçoamento no uso dos instrumentos à sua disposição para atuação no mercado de câmbio, como parte da Agenda do BC, tendo em conta as condições presentes neste momento no mercado”, concluiu a autoridade monetária em comunicado.

