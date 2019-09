Motores Baltar vai decidir novos campeões nacionais de karting Por

É já no próximo fim de semana que o Kartódromo de Baltar recebe a derradeira prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA, decidindo sete dos nove títulos em disputa esta época.

Organizada pelo Clube Automóvel do Minho a prova promete emoção, pois apenas Adrian Malheiro, na categoria Juvenil e João Dias, na X30 Super Shifter Gentleman, há garantiram virtualmente os respetivos cetros.

Além de estar na luta pelo título absoluto, Tiago Teixeira é o líder na categoria X30 Super Shifter Sénior, com 119 pontos, seguido por Rodrigo Ferreira (113), Ana Rita Teixeira (110) e Ricardo Borges (103,5). Já nos Master, Hugo Marreiros (130,5) é o favorito à conquista do título mas terá que contar com a oposição de Joel Magalhães (106), Fábio Mota (98,5), Paulo Martins (97) e Vasco Lázaro (96). O madeirense João Dias tem sido a presença mais regular na categoria Gentleman e já se sagrou campeão nacional.

Tiago Teixeira luta pelo título absoluto e pelo da X30 Shifter Sénior. Chega a Baltar na liderança com 119 pontos, mas com somente seis pontos de vantagem sobre Rodrigo Ferreira e mais nove sobre Ana Rita Teixeira. Na X30 Shifter Master Hugo Marreiros é o favorito ao tíulo, pois Joel Magalhães está a mais de 30 pontos e é o adversário mais próximo.

Hugo Marreiros é o melhor colocado para garantir o cetro da categoria X30 Super Shitfer, com 97 pontos, mas há mais quatro pilotos em posição de vencer o campeonato; Tiago Teixeira, com 92,5 pontos, Ana Rita Teixeira, com 90,5, Rodrigo Ferreira, com 88,5, e Ricardo Borges, com 84.

Guilherme de Oliveira está na ‘pole position’ para aumentar o seu palmarés de títulos. Possui 92 pontos. Uma vantagem conforável sobre Zdenek Chovanek (65,5), Mariana Machado (62) e o duo Manuel Leão e Tomás Caixeirinho (55,5).

Na categoria Júnior a discussão promete ser intensa e envolve três pilotos que já venceram finais este ano; Luís Alves, que lidera com 115 pontos, Ivan Domingos que tem 104,5 e Tomás Ribeiro, que possui 92,5 pontos.

Adrian Malheiro venceu todas as provas da categoria Juvenil disputadas até agora e por isso já é campeão, desde Viana do Castelo. Mas isso não o faz querer menos a vitória no próximo fim de semana, numa categoria onde José Pinheiro, Manuel dos Santos e João Oliveira se encontram nas posições seguintes.

Noah Monteiro e Maria Germano Neto chegam a Baltar separados apenas por oito pontos na categoria Cadete, o que deixa tudo em aberto, numa disputa em que Santiago Alves e Tiago Lima são espetadores privilegiados, apesar de estarem já a mais de 30 pontos.

Na categoria Iniciação, onde competem os mais novos, Romeu Melo é o líder da competição, com 138 pontos, mas Guilherme Morgado, com 124,5 pontos, não está longe, e Joana Lima, com 99, também não.