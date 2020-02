Motores Baja Vindimas do Alentejo quase a arrancar Por

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno|AM 48 2020 está prestes a iniciar-se com a disputa da Baja TT Vindimas do Alentejo, que este fim de semana se disputa na região de Beja.

A prova organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo (CKPA) conta com um bom lote de inscritos nas quatro disciplinas em disputa, percorrendo pistas dos concelhos de Beja, Castro Verde, Mértola e Aljustrel.

São 53 os participantes, com natural destaque para o Campeão Nacional Tiago Reis, para Nuno matos, Alejandro Martins, João Ramos e Alexandre Ré, este aos comandos de um Can-Am, inscrito pela South Racing.

“A Baja TT Vindimas do Alentejo está quase a ir para a estrada e estamos muito satisfeitos. Estamos empenhados em criar um grande evento que agrade às equipas e pilotos inscritos e, dessa forma, mostrar que o Baixo Alentejo tem excelentes condições para a prática do todo-o-terreno”, salienta Humberto Silva, presidente do CPKA.

Na manhã de hoje já decorreram as primeiras verificações técnicas e administrativas, que se prolongam pela tarde, estando reservada para a noite a cerimónia de partida, no Parque de Feiras e Exposições de Beja.

A prova arranca amanhã com o prólogo Argaslim, que será composto por 5,7 quilómetros e de seguida será realizado o primeiro Setor Seletivo que contará com 151 quilómetros de extensão. A Baja TT Vindimas do Alentejo completa-se no domingo com um segundo Setor Seletivo de 150 km contabilizando um total de 376,71km.

O programa desportivo desta Baja TT Vindimas do Alentejo será completado com a Expo Baja e Aventura, que terá lugar no parque de feiras e exposições, em Beja, onde a prova terá o seu centro nevrálgico.

De realçar o regresso dos UMM’s, que irão participar no DESAFIO UMM TUCHA. Esta corrida destinada aos UMM, está englobada numa homenagem ao mais antigo piloto e mecânico ainda em atividade, que ao longo de toda a sua vida têm estado ligados à UMM, marca que foi pioneira do TT em Portugal e que muito ajudou a construir o nosso Campeonato de Portugal, que presentemente é considerado, como um dos melhores do mundo.

A par com o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno a Baja TT Vindimas do Alentejo pontua também para a Taça de Portugal de SSV, moto e quad, sendo que na primeira disciplina estão inscritos 63 concorrentes, entre eles Pedro Santinho Mendes, atual campeão nacional, Pedro Carvalho, João Monteiro, João Dias e Luís Cidade.

Também não falta à ‘chamada’ Beto Borrego, campeão nacional de quads, a estreia de Carlos Vieira, Campeão Nacional de Ralis 2017 nos SSV, e a participação de Ruben Faria, que liderou a Honda na vitória das motos do Rali Dakar 2020.

Na competição de motos estão inscritos 36 concorrentes, entre os quais o campeão nacional Daniel Jordão e o vice-campeão Salvador Vargas, enquanto nos quads estão inscritos 11 conjuntos, destacando-se Luís Engeitado, um dos envolvidos na luta pelo títiulo em 2019.