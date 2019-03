Motores Baja do Pinhal com ‘selo’ internacional Por

A Beira Baixa recebe no próximo fim de semana a Baja TT do Pinhal, primeira prova do Todo-o-Terreno nacional a reunir em competição automóveis, motos, quads e SSV.

Durante três dias os concelhos de Proença-a-Nova, Sertã e Vila Velha de Ródão são percorridos pelos participantes de uma prova que pela primeira vez tem ‘selo’ internacional, pois pontua para três importantes competições da Federação Internacional de Motociclismo; a Taça do Mundo de Bajas e o Campeonato Europeu de Bajas.

Esta que é a segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da FMP, tem um percurso total de quase 355 quilómetros, 9,7 dos quais no prólogo, 235 no primeiro setor seletivo e 110 no segundo.

O centro nevrálgico deste evento organizado pela Escuderia de Castelo Branco é a Sertã, mas o começo competitivo será em Proença-a-Nova. É aí, junto à pista das Moitas, que tem lugar o prólogo das motos, moto4 e SSV na sexta-feira, 22 de março. Estas três categorias serão as únicas em competição no primeiro dia da Baja.

A novidade da prova deste ano é a ‘City Stage’ para as motos, moto4 e SSV no sábado, pelas 17h00. No domingo Cernache do Bonjardim é palco do arranque da competição, sendo que as motos, as moto4 e os SSV rumam diretamente a Vila Velha de Rodão, enquanto os automóveis terminam o primeiro setor seletivo desse dia na Sertã. Depois fazem o segundo até à localidade à beira Tejo para a festa final.