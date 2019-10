Motociclismo Baja de Portalegre “foi um bom treino” para Fausto Mota Por

Fausto Mota conclui a 33ª Baja de Portalegre na 13ª posição da competição das motos, mas o mais importante foi a exigência da prova que marcou o fim de temporada para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e da Taça FIA de Bajas.

O piloto do Marco de Canaveses alinhou no evento do ACP a convite da Motobrioso e realizou uma boa preparação para a sua participação no próximo Rali Dakar, apesar de alguns contratempos que teve de superar.

Não foram fáceis os 420 quilómetros cronometrados da prova, que obrigaram Fausto Mota a ‘desenrascar-se’ para poder concluí-la. Acima de tudo foram dificuldades que o prepararam para o que o espera em janeiro na Arábia Saudita.

“Foi um muito bom treino. O primeiro dia foi bastante bom, era o primeiro contato com a mota, mas entrei bem com o 11º lugar no prólogo depois no primeiro setor, a meio da especial, tive um problema com o amortecedor de direção e perdi algum tempo”, relatou o piloto marcoense após a Baja

Mas as peripécias não ficaram por aí, como contou Fausto Mota: “No segundo dia, entre a ZA 2 e ZA 3 fiquei sem combustível e tive que empurrar a mota cerca de um quilómetro. Quero agradecer a todos os patrocinadores e em particular à Motobrioso pela oportunidade que me proporcionou”.