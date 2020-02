Motores Bahrain diz que receberá testes de F2 e F3 apesar do coronavirus Por

Os responsáveis pelo Circuito de Sakhir, no Bahrain, esperam receber os testes de Fórmula 2 e de Fórmula 3 previstos para os próximos dias, apesar dos casos de coronavirus detetados na região.

As autoridades locais dizem ter tomado as medidas necessárias para o bom desenrolar dos ensaios, não obstante as crescente preocupações da Federação Internacional do Automóvel (FIA) relativamente à epidemia da doença descoberta no final do ano passado na China.

Foto: LAT Images

“O Circuito Internacional do Bahrain trabalha em estreita colaboração com todos os serviços governamentais implicados, nomeadamente o ministério da saúde e o ministério do interior, para atenuar a ameaça do coronavirus (Covid-19)”, anunciaram os responsáveis pela pista de Sakhir.

No comunicado a mesma fonte indica que “os ministérios ativaram uma série de medidas de saúde pública, mas se limitar a atividade, com restrição a viagens às zonas de alto risco, a introdução de um vasto programa de despistagem e a colocação de instalações de quarentena para todos os casos suspeitos. É no quadro destas iniciativas que o circuito está convencido que os preparativos se traduzirão numa boa receção aos testes de F2 e F3, como como à Fórmula 1”.