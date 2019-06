BAD e agência turca anunciam cooperam no setor agrícola em Moçambique

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e a Agência de Cooperação e Coordenação Turca para África (TIKA) estão a cooperar na assistência técnica no setor agrícola em Moçambique, anunciou hoje aquela instituição financeira africana.

A nota de imprensa adianta que o projeto está a ser implementado em coordenação com o Governo moçambicano nas províncias de Maputo e Gaza, sul do país.

O programa incide sobre cadeias de valor agrárias e capacitação de jovens e recuperação da seca e resiliência agrícola.

“Este é um marco histórico por ser a primeira iniciativa de cooperação para assistência técnica da Turquia em África, desde a inclusão do país como membro do BAD, em 2013”, lê-se no comunicado.

A nota refere que Omer Mergen, embaixadora da Turquia em Moçambique, destacou que a iniciativa vai permitir que o país partilhe a sua experiência com Moçambique no setor agrário.