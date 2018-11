BAD anuncia nova estratégia para Moçambique

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai implementar uma nova estratégia de apoio a Moçambique focada na agricultura e infraestruturas, noticia hoje a imprensa moçambicana.

“Vai ser uma estratégia para impulsionar o desenvolvimento rural de Moçambique, criar trabalho e diversificar a economia”, declarou o representante do BAD no país, Pietro Toigo, citado hoje pelo diário O País.

Pietro Toigo avançou que a aposta nas infraestruturas tem em vista permitir que o país capitalize o desenvolvimento do setor extrativo, que vai entrar numa nova fase com a exploração do gás natural na bacia do Rovuma.

O BAD, prosseguiu, financiou a construção de 800 quilómetros de estrada nos últimos anos e a edificação de 1.350 quilómetros de linha de energia elétrica, no quadro do apoio ao desenvolvimento de infraestruturas no país.

Nos últimos 40 anos, o BAD desembolsou em Moçambique dois mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) para o financiamento de 100 projetos ligados a infraestruturas.