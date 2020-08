Nas Notícias Aviso amarelo devido à chuva para três distritos Por

A proximidade da depressão Ellen continua a fazer-se sentir no território nacional, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir um aviso amarelo para três distritos.

A partir das 21h00 de hoje e até às 03h00 de quinta-feira, os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva intensa.

Segundo o IPMA, vão ocorrer “períodos de chuva, por vezes forte”, nestes três distritos.

As regiões Norte e Centro são as mais afetadas pela passagem da depressão Ellen, que trouxe uma superfície frontal fria “de atividade moderada e com deslocamento lento” para junto do território continental.