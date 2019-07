Avião de combate sofre acidente quando recolhia água em barragem no Algarve

Um avião de combate a incêndios sofreu hoje um acidente quando fazia uma manobra de recolha de água na barragem do Beliche, no Algarve, tendo o piloto saído ileso, anunciou a Proteção Civil.

“O alerta foi dado às 18:40, tendo sido acionados os meios de socorro, que de imediato reconheceram o local por forma a identificar a localização do acidente. O piloto saiu ileso, havendo a registar apenas danos materiais”, refere um comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a ANEPC, a aeronave, um avião anfíbio médio FireBoss, encontrava-se estacionada na Base Aérea n.º 11, no distrito de Beja, e dirigia-se para o combate a um incêndio rural na freguesia de Cachopo, concelho de Tavira, no distrito de Faro.

Antes da divulgação deste comunicado, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro tinha dito à Lusa que a aeronave ficou imobilizada na margem da barragem do Beliche devido a uma “avaria” no momento em que recolhia água.

“As causas do acidente serão apuradas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, entidade com competência em matéria de investigação de acidentes com aeronaves”, acrescenta o comunicado da ANEPC.

O incêndio que lavra na serra de Cachopo, em Tavira, desde as 17:30, mobilizava às 19:30 um total de 128 operacionais, 36 veículos e seis meios aéreos, acrescentou, frisou a fonte do CDOS, indicando que o fogo não está a ameaçar casas, já que “não há indicação de habitações na zona”.

No entanto, segundo a mesma fonte, o incêndio “arrancou logo com grande intensidade” e o combate está a ser dificultado pelos acessos à zona de mato e pinhal onde lavram as chamas e pela intensidade do vento.