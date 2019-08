Nas Notícias Avião da United Airlines aterra de emergência no aeroporto do Porto Por

Um avião da United Airlines com problemas num motor teve de aterrar de emergência, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, na manhã desta terça-feira, em virtude de um problema num motor.

De acordo com o Porto Canal, o piloto solicitou autorização para aterrar logo depois de levantar voo, sendo que se suspeita de que uma ave tenha entrado no motor do lado direito, provocando dano.

Todos os meios de emergência para este tipo de procedimento foram ativados.