Motociclismo Avaria na KTM condiciona Mário Patrão no terceiro dia de competição na Arábia Saudita Por

Depois de dias de toada bem regular, Mário Patrão foi bafejado com problemas na terceira etapa do 42º Rali Dakar, que se está a disputar na Arábia Saudita.

O piloto de Seia sofreu uma avaria na KTM 450 Rally # 31, que parou por completo na especial de 427 quilómetros que integrada esta tirada com a partida e chegada a Neom e que foi encurtada devido a um problema técnico que afetou o GPS das motos.

Com o dissabor Mário Patrão perdeu bastante tempo, ainda que depois conseguisse detetar a origem da anomalia. Isto numa tirada que já prometia muitas dificuldades.

“A etapa teve imenso pó, e foi bastante dura, mas após o abastecimento de gasolina, a minha mota parou por completo. Não tive quedas, nem embati contra nenhum obstáculo. Rapidamente percebi in loco que teria de desmontar a mota toda e perceber o que se passava”, começou por dizer o piloto beirão à chegada a Neom.

Mário Patrão relata ainda: “Estive mais de uma hora e 30 minutos a tentar solucionar o problema, tive que me acalmar e concentrar-me para encontrar a falha, mas por fim e com um raio de sorte consegui encontrar o problema elétrico e resolvi-o ali mesmo, no meio do pó, dos carros, camiões, com o pouco que tinha à mão, mas felizmente consegui chegar em segurança ao ‘bivouac’. Este é o espírito do Dakar. Foi um enorme desgaste, mas amanhã será um outro dia, e necessariamente terá de ser melhor”.

Quarta-feira disputa-se a quarta etapa que ligará Neom a Al-`Ula ao longo de uma especial de 453 km.