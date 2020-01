Motores Avaria atrasa mas não pára Fernando Barreiros no Africa Eco Race Por

Fernando e Nuno Barreiros sentiram as primeiras dificuldades do 12º Africa Eco Race na segunda etapa da prova que se iniciou em Marrocos.

Na tirada que ligou Tarda a Mhamid a dupla portuguesa teve uma avaria a Isuzu D-Max T2 # 225 preparada e assistida pela equipa Prolama, pelo que não conseguiu concluir a tirada pelos próprios meios, tendo chegado ao acampamento rebocada por um camião da organização.

A especial de 329km, que apresentava aos concorrentes o primeiro desafio realizado nas areias do deserto marroquino, foi demolidora para a dupla portuguesa que após a entrada do primeiro cordão de dunas viu partir-se uma transmissão da frente da Isuzu D-Max. A juntar a este infortúnio, uma fuga no diferencial de trás impedia-os de rodarem nas dunas pelo que voltaram para trás à procura de um percurso alternativo.

Mas a situação viria a agravar-se quando o diferencial bloqueou e não conseguiram andar mais. Dependente da ajuda externa, a dupla portuguesa permaneceu vastas horas no deserto, mas conseguiram chegaram ao acampamento pelas 5 horas da manhã onde a sua assistência solucionou o problema a tempo de a viatura poder arrancar para a terceira etapa que hoje se está a disputar.

A terceira etapa do Africa Eco Race liga Mhamid a Assa e conta com um setor seletivo de 497 km. Nesta jornada será dado especial enfoque à resistência e à navegação. A travessia do Erg Chegaga será a fase mais difícil do dia enquanto que o resto do percurso será feito numa pista rápida.