Avanços e desafios da ecografia na Medicina Interna

O IV Encontro Nacional do Núcleo de Estudos de Ecografia (NEEco) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) reunirá profissionais da área para discutir os mais recentes avanços e abordagens em ecografia, com ênfase na utilização de ecografia à cabeceira do doente. O encontro, que se realizará a 29 de março, promete ser um marco importante para a Medicina Interna, abordando os desafios e as inovações nesta área vital.

José Mariz, coordenador do NEEco, destaca que o foco principal deste encontro será a formação em Point-Of-Care Ultrasound (POCUS), com especial atenção à análise de casos clínicos integrados com a ecografia à cabeceira do doente. “A ecografia à cabeceira do doente é uma ferramenta crucial para o médico assistente, ajudando-o a tomar decisões mais informadas no momento de avaliar o doente, não só no auxílio ao raciocínio clínico, mas também em técnicas invasivas, como na realização de toracocentese“, explica.

No entanto, a integração da ecografia nas rotinas diárias da Medicina Interna enfrenta alguns desafios. Para o coordenador do NEEco, os principais obstáculos são a disponibilidade de aparelhos, a necessidade de domínio técnico e a falta de formação específica. “É essencial construir uma comunidade que aplique POCUS no dia a dia e que seja capaz de discutir casos de forma eficaz. O encontro pretende promover essa comunicação entre pares, incentivando o networking e a formação contínua“, refere o coordenador.

Em relação à utilização da ecografia no diagnóstico e acompanhamento de doenças crónicas, a área da insuficiência cardíaca é um dos exemplos mais relevantes. “A ecografia tem mostrado ser extremamente útil na avaliação inicial da insuficiência cardíaca, especialmente no Serviço de Urgência, onde pode ajudar a determinar o grau de congestão e a identificar diagnósticos concorrentes, como pneumonia. Além disso, na monitorização da congestão durante o internamento, a ecografia é um recurso fundamental, já que o exame físico tem limitações nesta avaliação“, afirma.

No que diz respeito à formação contínua, o IV Encontro do NEEco mantém o modelo de cursos de POCUS aplicados a situações agudas, como o choque e a hipotensão, com base em protocolos validados, como o RUSH e o eFAST. “Este é um dos pilares do nosso trabalho, e no futuro gostaríamos de desenvolver centros para avaliar as competências dos profissionais, embora sejamos conscientes de que este é um caminho ainda longo“, sublinha o coordenador.

O IV Encontro Nacional do NEEco representa, assim, uma oportunidade única para os profissionais de saúde de todas as especialidades que utilizem POCUS aprofundarem os seus conhecimentos, discutirem casos clínicos e aprimorarem as suas competências, contribuindo para o avanço da prática da ecografia na Medicina Interna em Portugal.