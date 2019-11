Avançado Gonçalo Paciência titular no jogo de qualificação para o Euro 2020 frente à Lituânia

O avançado Gonçalo Paciência vai ser hoje titular no encontro da seleção portuguesa de futebol com a Lituânia, no Estádio Algarve, em jogo do Grupo B de qualificação para o Euro2020.

A inclusão do jogador do Eintracht Frankfurt, que tem apenas uma internacionalização ‘AA’, é uma das surpresas do ‘onze’ do selecionador Fernando Santos, que também apostou no médio Pizzi e no lateral esquerdo Mário Rui.

Paciência, uma das novidades da convocatória, vai fazer o seu primeiro jogo oficial por Portugal, depois de ter jogado 45 minutos num particular com o Estados Unidos (1-1), em 2017, precisamente no dia 14 de novembro, em Leiria.

Mário Rui vai aparecer no lado esquerdo da defesa, num lugar que é habitualmente ocupado por Raphael Guerreiro, enquanto Pizzi relegou Danilo para o banco de suplentes.

Portugal vai atuar, assim, com Rui Patrício na baliza, atrás de uma defesa formada por Ricardo Pereira à direita, Ruben Dias e José Fonte no meio e Mário Rui na esquerda.

No meio campo, Rúben Neves será a unidade mais recuada e terá à sua frente Bruno Fernandes, Pizzi e Bernardo Silva. Ronaldo e Paciência serão os homens mais avançados.

Caso vença os lituanos e, à mesma hora, em Belgrado, a Sérvia não consiga bater o Luxemburgo, Portugal carimba o segundo lugar do Grupo B e qualificação para a fase final do próximo Europeu.

O agrupamento é liderado pela já apurada Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).

O Portugal-Lituânia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.