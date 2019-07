Avançado espanhol Ayoze Perez troca Newcaste por Leicester

O avançado espanhol Ayoze Perez vai jogar nas próximas quatro temporadas no Leicester, clube da Primeira Liga inglesa de futebol que o contratou ao Newcastle, anunciaram hoje os ‘foxes’.

De acordo a imprensa britânica, o conjunto em que alinha o internacional luso Ricardo Pereira pagou 30 milhões de libras (cerca de 33,5 milhões de euros) pelo jogador de 25 anos.

Proveniente dos espanhóis do Tenerife, que representou até 2013/14, Ayoze Perez jogou as últimas cinco temporadas no Newcastle, tendo conquistado o ‘Championship’, o segundo escalão do futebol inglês, em 2016/17.

Ayoze Perez, que pelos ‘magpies’ marcou 48 golos em 195 jogos, é a segunda contratação do Leicester para 2019/2020, depois do defesa direito James Justin (ex-Luton).